أمر سامٍ بشأن مقرار بتعيين الدكتور العميد بدر بن سعود آل سعود مساعدًا لقائد “قوة المسجد الحرام”خطط عبدالله الفيصل في جدة

أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قرارًا بتعيين العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود مساعدًا لقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرم.

وأعرب العميد بدر آل سعود عن شكره وتقديره لمدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ولمساعده لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، على الثقة.

وتمنى العميد “بدر” أن يوفق في خدمة ضيوف الرحمن بما يهيئ لهم أداء مناسكهم بيسر وسهولة ويحقّق تطلعات القيادة الرشيدة يحفظها الله.

يشار إلى أن الدكتور العميد بدر بن سعود آل سعود عمل لسنوات في القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام قبل أن يعود إليها مساعدًا.