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كوريا الجنوبية: الأمير محمد بن سلمان سيزور البلاد الأسبوع المقبل

كوريا الجنوبية: الأمير محمد بن سلمان سيزور البلاد الأسبوع المقبل
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المناطق_الرياض

أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، الأربعاء، أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سوف يزور سيؤول الأسبوع المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية (يونهاب)، سوف تستمر الزيارة لمدة يومين، وسيتم عقد لقاء موسع بين ولي العهد ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن.

وتعد هذه أول زيارة لولي العهد لكوريا الجنوبية منذ عام 1998، حينما قام ولي العهد آنذاك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بزيارة البلاد.

ومن المتوقع أن يعقد مون والأمير محمد بن سلمان اجتماعا في الـ26 من يونيو الجاري، وفقاً لما صرح به البيت الأزرق (الرئاسة الكورية الجنوبية).

وسيناقش الجانبان خلال محادثاتهما سبل توسيع التعاون الثنائي بين البلدين لتشمل قطاعات صناعية جديدة من ضمنها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيارات الصديقة للبيئة والصحة والدفاع.

وتعد المملكة أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط، والمصدر الأول للنفط الخام لرابع أكبر اقتصاد في آسيا.

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