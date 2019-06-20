“الجهني” يتنازل عن القصاص من سلطان الميموني المطيري ويشترط عليه أمرين مفاجئين

المناطق_ينبع

أقدم المواطن علي الحبيشي الجهني، على العفو عن حقه بالقصاص في مقتل أخيه، من القاتل سلطان الميموني المطيري، المحكوم قصاصًا في مدينة ينبع.

وتنازل المواطن “الجهني” عن حقه في القصاص من القاتل “الميموني” لوجه الله تعالى، واشترط عليه مقابل ذلك بناء مسجد وإطلاق عشرة سجناء من الغارمين.

وجاءت هذه البادرة الطيبة من المواطن “الجهني” بعد أن بذل عددٌ من وجهاء المجتمع جهودًا مضنية؛ في مقدمتهم الشيخ راشد الشلاش في الصلح والعفو.

كما تدخل عدد من أهل الخير، وعلى رأسهم رجل الأعمال فيصل بن غالب الجعفري المطيري، والشيخ ضيف الله مفرح الهاملي، وسليمان طلق العزيزي، وطارق طلق العزيزي، وحمدان أبو زهير الثقفي.