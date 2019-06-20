نشاط الرياح السطحية على شمال ووسط وشرق المملكة و تكوّن السحب الرعدية الممطرة على ( جازان ، عسير ، الباحة، الطائف )

المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدي الرؤية الأفقية على شمال ووسط وشرق المملكة، كذلك على منطقتي المدينة المنورة و مكة المكرمة وعلى طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من الطائف .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .