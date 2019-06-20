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انفجار مخزن أسلحة لمليشيا الحوثي بسوق شعبية بالحديدة

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انفجار مخزن أسلحة لمليشيا الحوثي بسوق شعبية بالحديدة

انفجار مخزن أسلحة لمليشيا الحوثي بسوق شعبية بالحديدة
http://almnatiq.net/?p=742310
المناطق - متابعات

أفادت مصادر يمنية بانفجار مستودع أسلحة، لميليشيات الحوثي، في أحد الأحياء بمدينة الحديدة غربي البلاد، ليل الأربعاء.

وذكر مصدر عسكري في المقاومة المشتركة، أن حريقاً اندلع في سوق الحلقة للخضار بمدينة الحديدة، جراء انفجار غامض في أحد مخازن مليشيا الحوثي.

وأضاف أن انفجارات قوية صاحبت الحريق، من مخزن ذخائر تابع للمليشيا الحوثية، معتبراً أن تعمد الأخيرة تخزين الأسلحة وسط الأسواق الشعبية يكشف استهتارها بحياة المدنيين والأعيان المدنية.

ويشكل هذا الحادث دليل إضافي على أن الميليشيات الحوثية تنتهك بشكل يومي اتفاق إعادة الانتشار وسحب السلاح في الحديدة.

يذكر أن فجر الأربعاء شهد اندلاع معارك وصفتها مصادر ميدانية بـ”العنيفة”، في الحديدة إثر هجوم واسع شنته ميليشيا الحوثي بأسلحة متوسطة وثقيلة على مواقع عسكرية في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة. وقالت القوات اليمنية المشتركة إنها أحبطت الهجوم الحوثي وهو الأعنف بمحافظة الحديدة غرب البلاد، منذ بدء سريان الهدنة الأممية في ديسمبر الماضي.

في حين اعتبر مسؤول عسكري يمني، الأربعاء، أن هذا ‏التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الانقلابية في الحديدة يتجاوز فكرة خرق وقف النار، ويكشف عن خطط لنسف التهدئة في سياق تصعيد إيراني شامل بالمنطقة.

وجدد عضو فريق الحكومة اليمنية الحكومي في اللجنة الأممية لإعادة تنسيق الانتشار بالحديدة، العميد الركن صادق دويد، التزام قوات الشرعية اليمنية باتفاق ستوكهولم.

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