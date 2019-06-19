تنفيذ ازالات بمساحه إجماليه تزيد عن 25000م مربع بمحافظه أملج

أملج - فايز السميري

قامت لجنة التعديات المركزيه بمحافظة أملج بتنفيذ قرارات إزاله على عدة مواقع بمحافظه أملج وقد سلمت المواقع لبلديه محافظه أملج بعد الازاله.

وأوضحت لجنة التعديات المركزيه بمحافظه أملج أنها تطبق الانظمة والتعليمات وتنفذ الازاله على مايردها من قررات ازاله من الجهات المختصه بأصدارها.

كما ان لجنة التعديات تعمل بشكل مستمر ومتواصل بالمراقبه والمتابعه ، وفقا لتوجيهات ولاة الأمر القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية وتطبق العقوبات والغرامات النظاميه.

كما تود الايضاح بأن من يقوم بأزالة التعدي الذي قام به من تلقاء نفسه اويزيل التشوه البصري الذي احدثه سوف يتم تطبيق الحد الادنى من الغرامه بحقه لتعاونه.

وأهابت اللجنه بكافه المواطنين التعاون معها بالوقوف ضد هذه التعديات التي من شأنها أن تأخر حركه التنميه وتسبب الفوضى وتعيق التخطيط العمراني الحديث بالابلاغ الفوري عن اي تعدي .