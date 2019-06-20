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لأول مرة منذ أكثر من عقد.. الرئيس الصيني في بيونغ يانغ

لأول مرة منذ أكثر من عقد.. الرئيس الصيني في بيونغ يانغ
http://almnatiq.net/?p=742330
المناطق - وكالات

أفادت وسائل إعلام صينية أن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، وصل اليوم الخميس إلى بيونغ يانغ في زيارة دولة تستمر يومين، هي الأولى لرئيس صيني إلى كوريا الشمالية منذ 14 عاما.

وحطت طائرة شي، الذي ترافقه زوجته بنغ ليوان ووزير خارجيته وانغ يي ومسؤولون آخرون، الساعة 11,40 صباحا بالتوقيت المحلي (02,40 ت غ)، وفقا للتلفزيون المركزي الصيني، بحسب فرانس برس.

وسيسعى شي والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون إلى تحسين العلاقات التي تدهورت بسبب تجارب بيونغ يانغ النووية ودعم بكين لاحقا لعقوبات دولية عليها.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد زار حليفته من فترة الحرب الباردة أربع مرات في السنة الماضية، فيما دعت بكين لتخفيف العقوبات.

غير أن الرئيس الصيني انتظر بعض الوقت للقيام بالزيارة لمعرفة كيفية تطور المحادثات النووية بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

صفحة جديدة

وارتفعت الأعلام الصينية في بيونغ يانغ واصطف الأهالي على جانب الطرق ترحيبا بشي.

وخصصت صحيفة رودونغ سينمون الناطقة باسم الحزب الحاكم النصف الأعلى من صفحتها الأولى للزيارة مع صورة ملونة له.

وقالت في مقالة افتتاحية إن الزيارة “ستكتب صفحة جديدة ودائمة في تاريخ الصداقة بين الجمهورية الشعبية الكورية الديموقراطية والصين”.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي توقفت فيه المفاوضات النووية بين كيم وترمب، بعد انهيار قمة ثانية بينهما في شباط/فبراير.

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