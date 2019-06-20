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أمير منطقة الباحة يصدر عدداً من القرارات بتكليف عدد من وكلاء المحافظات ورؤساء مراكز

أمير منطقة الباحة يصدر عدداً من القرارات بتكليف عدد من وكلاء المحافظات ورؤساء مراكز

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أمير منطقة الباحة يصدر عدداً من القرارات بتكليف عدد من وكلاء المحافظات ورؤساء مراكز

أمير منطقة الباحة يصدر عدداً من القرارات بتكليف عدد من وكلاء المحافظات ورؤساء مراكز
http://almnatiq.net/?p=742333
المناطق - واس

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, عدداً من القرارات الإدارية بتكليف عدد من وكلاء المحافظات ورؤساء مراكز.
وتضمنت القرارات التي أصدرها سموه، تكليف ابراهيم الشيخ وكيلاً لمحافظ بالجرشي, وهزاع بن قرملة وكيلاً لمحافظة قلوة, وعبدالله الطاش وكيلاً لمحافظ المخواة, بالإضافة إلى استمرار عبدالعزيز بن رقوش وكيلاً لمحافظ المندق.
كما تضمنت القرارات, تكليف صالح راجح الغامدي رئيساً لمركز بني ظبيان, وتكليف خالد عبدالله ظهران رئيساً لمركز معشوقة, وتكليف بندر سويلم المطيري رئيساً لمركز بني كبير, وتكليف سعيد الغيلاني مشرفاً على المركز الشامل بالإضافة إلى عمله مساعداً لمدير عام مكتب سموه, وتكليف عبدالرحمن بن ثفيد بالعمل بإدارة المستشارين بالإمارة.
من جانبهم، أعرب المكلفون عن خالص شكرهم وتقديرهم واعتزازهم بهذه الثقة من سمو أمير المنطقة، سائلين الله عز وجل أن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر – حفظهم الله – لتقديم الخدمات والاحتياجات للمواطنين والمقيمين.

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