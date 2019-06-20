احدث الأخبار

أمير تبوك يكرم 30 مزارعا فازوا بجائزة سموه الزراعية في عامها الثامن والعشرون
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
أبرز المواد
 سفن خليج عُمان .. اعتراف قيادي إيراني يؤكد بصمات إيران
أبرز المواد
 مركز المعلومات الوطني يحصل على شهادة ستار أيزو العالمية في مجال تقديم خدمات الحوسبة السحابية
أبرز المواد
 أمير منطقة الباحة يصدر عدداً من القرارات بتكليف عدد من وكلاء المحافظات ورؤساء مراكز
أبرز المواد
 لأول مرة منذ أكثر من عقد.. الرئيس الصيني في بيونغ يانغ
أبرز المواد
 تنفيذ ازالات بمساحه إجماليه تزيد عن 25000م مربع بمحافظه أملج
منطقة تبوك
 حفتر: معركة طرابلس لن تتوقف.. وهذه خطتي بعد تحريرها
أبرز المواد
 الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينتقد تقرير الأمم المتحدة حول مقتل خاشقجي
أبرز المواد
 انفجار مخزن أسلحة لمليشيا الحوثي بسوق شعبية بالحديدة
أبرز المواد
 البنتاغون: لا نريد حرباً مع إيران لكننا مستعدون
أبرز المواد
 الحرس الثوري يدعي إسقاط درون أميركية.. وواشنطن تنفي
أبرز المواد
أمير تبوك يكرم 30 مزارعا فازوا بجائزة سموه الزراعية في عامها الثامن والعشرون

أمير تبوك يكرم 30 مزارعا فازوا بجائزة سموه الزراعية في عامها الثامن والعشرون

أبرز المواد
الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

أبرز المواد
سفن خليج عُمان .. اعتراف قيادي إيراني يؤكد بصمات إيران

سفن خليج عُمان .. اعتراف قيادي إيراني يؤكد بصمات إيران

أبرز المواد
مركز المعلومات الوطني يحصل على شهادة ستار أيزو العالمية في مجال تقديم خدمات الحوسبة السحابية

مركز المعلومات الوطني يحصل على شهادة ستار أيزو العالمية في مجال تقديم خدمات الحوسبة السحابية

أبرز المواد

سفن خليج عُمان .. اعتراف قيادي إيراني يؤكد بصمات إيران

سفن خليج عُمان .. اعتراف قيادي إيراني يؤكد بصمات إيران
http://almnatiq.net/?p=742339
المناطق - وكالات

في شهادته أمام لجنة فرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب يوم الأربعاء، كشف الموفد الأميركي الخاص إلى إيران برايان هوك، أن واشنطن لديها اعترافات من قيادي إيراني يقول إنه تم “تنفيذ المهمتين” بعد الهجومين اللذين استهدفا سفينتين نرويجية ويابانية في خليج عُمان الأسبوع الماضي

وأوضح هوك أن المخابرات الأميركية أكدت أن زوارق إيرانية عاملة في مضيق هرمز اقتربت في 12 يونيو و 13 يونيو من ناقلتي ألتير النرويجية واليابانية Kokuka Courageous

وأضاف، ردًا على سؤال من عضو الكونغرس الجمهوري جو ويلسون: أستطيع أن أقول أيضاً إن مسؤولًا كبيرًا في الحرس الثوري أكد أن أفراد الحرس أكملوا عمليتين”.

وكان الموفد الأميركي الخاص إلى إيران أكد خلال الجلسة أن الإيرانيين يريدون استخدام الحوثيين بالطريقة نفسها لاستخدام حزب الله اللبناني.

يذكر أن البحرية الأميركية، كانت عرضت الأربعاء قطعًا من الألغام اللاصقة، ولغمًا مغناطيسيًا قالت إنها فصلته من إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم.، قائلة إن تلك الألغام تشبه الألغام الإيرانية.

في المقابل، نفت طهران أي تورط في الهجوم على ناقلات النفط، حول مضيق هرمز، الشریان الرئیسي لنقل الوقود في العالم.

وفي وقت سابق، نشر الجيش الأميركي صورًا، قال إنها تظهر قوات الحرس الثوري ينزعون الألغام عن الناقلة اليابانية كوكوکا کورجيس.

يشار إلى أن هذه الناقلة تعرضت، هي والناقلة النرويجية فاروت آلتیر، لهجوم، يوم الخميس الماضي، بالقرب من مضيق هرمز.
وقال شون كيدو، القائد البحري الأميركي البارز بالقرب من ميناء الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، وهو يُظهر مغناطيسًا وألغامًا مفصولة عن ناقلة كوكوکا کورجيس: “يمكن التعرف على الألغام اللاصقة المستخدمة في هذا الهجوم، وهي تشبه کثیرًا الألغام الإیرانیة التي تم عرضها علنًا في العروض العسكرية الإيرانية”.

وختم المسؤول في القيادة المركزية للبحرية الأميركية بأن “الثقوب والأشواك التي خلفها الهجوم علی الناقلة، تتطابق مع انفجار الألغام اللاصقة، وليست آثارًا لهجوم تم بأجسام طائرة”.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يكرم 30 مزارعا فازوا بجائزة سموه الزراعية في عامها الثامن والعشرون

أمير تبوك يكرم 30 مزارعا فازوا بجائزة سموه الزراعية في عامها الثامن والعشرون
الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
مركز المعلومات الوطني يحصل على شهادة ستار أيزو العالمية في مجال تقديم خدمات الحوسبة السحابية

مركز المعلومات الوطني يحصل على شهادة ستار أيزو العالمية في مجال تقديم خدمات الحوسبة السحابية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*