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الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

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الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=742342
المناطق - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, وبلجرشي, والمندق, والمخواة, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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