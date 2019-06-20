احدث الأخبار

أمير عسير يستعرض احتياجات المنطقة التعليمية مع منسوبي التعليم
أبرز المواد
 هيئة حقوق الإنسان تكشف عن الضوابط المتعلقة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية
أبرز المواد
 التحالف : سقوط مقذوف معادٍ أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقرب من محطة تحلية المياه بالشقيق
أبرز المواد
 وزير الخارجية المصري : تصريحات أردوغان تعكس فكر الإخوان المتطرف
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران
أبرز المواد
 ” الاتصالات السعودية” تدشن خدمات الجيل الخامس ” G5 ” تجارياً بالمملكة
أبرز المواد
 أمير تبوك يكرم 30 مزارعا فازوا بجائزة سموه الزراعية في عامها الثامن والعشرون
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
أبرز المواد
 سفن خليج عُمان .. اعتراف قيادي إيراني يؤكد بصمات إيران
أبرز المواد
 مركز المعلومات الوطني يحصل على شهادة ستار أيزو العالمية في مجال تقديم خدمات الحوسبة السحابية
أبرز المواد
 أمير منطقة الباحة يصدر عدداً من القرارات بتكليف عدد من وكلاء المحافظات ورؤساء مراكز
أبرز المواد
 لأول مرة منذ أكثر من عقد.. الرئيس الصيني في بيونغ يانغ
أبرز المواد
أمير عسير يستعرض احتياجات المنطقة التعليمية مع منسوبي التعليم

أمير عسير يستعرض احتياجات المنطقة التعليمية مع منسوبي التعليم

أبرز المواد
هيئة حقوق الإنسان تكشف عن الضوابط المتعلقة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية

هيئة حقوق الإنسان تكشف عن الضوابط المتعلقة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية

أبرز المواد
التحالف : سقوط مقذوف معادٍ أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقرب من محطة تحلية المياه بالشقيق

التحالف : سقوط مقذوف معادٍ أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقرب من محطة تحلية المياه بالشقيق

أبرز المواد
وزير الخارجية المصري : تصريحات أردوغان تعكس فكر الإخوان المتطرف

وزير الخارجية المصري : تصريحات أردوغان تعكس فكر الإخوان المتطرف

أبرز المواد

وزير الخارجية المصري : تصريحات أردوغان تعكس فكر الإخوان المتطرف

وزير الخارجية المصري : تصريحات أردوغان تعكس فكر الإخوان المتطرف
http://almnatiq.net/?p=742357
المناطق - وكالات

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخميس أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول مصر لا ترقى إلى مستوى التعليق الجاد عليها.

واعتبر أن تصريحات أردوغان تعكس حقيقة ارتباطه بتنظيم الإخوان الارهابي واحتضانه لنشر الفكر المتطرف الذي صاغته الجماعة.

إلى ذلك، أشار إلى أن رغبة أردوغان في التغطية على تجاوزاته الداخلية والدخول في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي باتت مكشوفة.

وأكد أن سلوك الرئيس التركي ينم عن حقد دفين تجاه ما يحققه الشعب المصري وقيادته من مكتسبات ونجاحات.

وكان الرئيس التركي أعلن الأربعاء أن سيسعى إلى محاكمة الحكومة المصرية أمام المحاكم الدولية بسبب وفاة الرئيس السابق محمد مرسي الذي أصيب بنوبة قلبية خلال إحدى جلسات محاكمته في القاهرة الاثنين.

وقال أردوغان، في كلمة خلال تجمع انتخابي في اسطنبول:” مرسي لم يمت. لقد اغتيل”. وأضاف “نحن، باسم تركيا، سنتابع هذه القضية وسنبذل كل ما في وسعنا لضمان محاكمة مصر أمام المحاكم الدولية بسبب وفاة مرسي”.

وجاءت تصريحات أرودغان بعد يوم من وصفه لمرسي “بالشهيد”.

يذكر أن مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، توفي يوم الاثنين بعد أن سقط مغشيا عليه في قاعة محكمة بالقاهرة أثناء محاكمته في قضية بتهمة التخابر.

روابط ذات صلة

أمير عسير يستعرض احتياجات المنطقة التعليمية مع منسوبي التعليم

أمير عسير يستعرض احتياجات المنطقة التعليمية مع منسوبي التعليم
هيئة حقوق الإنسان تكشف عن الضوابط المتعلقة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية

هيئة حقوق الإنسان تكشف عن الضوابط المتعلقة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية
التحالف : سقوط مقذوف معادٍ أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقرب من محطة تحلية المياه بالشقيق

التحالف : سقوط مقذوف معادٍ أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقرب من محطة تحلية المياه بالشقيق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*