“بريد حائل” يعلن عن إقامة مزاد علني للسيارات والأثاث والأجهزة التقنية وغيرها

المناطق - حائل

تعلن الإدارة العامة للبريد بمنطقة حائل عن بيع سيارات وأثاث وأجهزة تقنية بالمزاد العلني حسب الآتي:

١) الأثاث المكتبي والأجهزة التقنية والأدوات الكهربائية والأبواب الخشبية وسكراب حديد في مقر مستودع الرجيع بحي المنتزة الشرقي بجانب مركز شرطة المنتزة وذلك يوم الإربعاء

الموافق ١٤٤٠/١٠/٢٣هـ ، الساعة (٤:١٥)عصراً

٢) السيارات في مقر مبنى البريد الرئيسي بمدينة حائل بحي الجامعيين شارع الملك سعود وذلك يوم الخميس الموافق تاريخ

١٤٤٠/١٠/٢٤هـ في تمام الساعة (٤:١٥)عصراً .

٣) شروط المزاد :

* البيع لكامل الأصناف بدون تجزئة للمعروض

بإستثناء السيارات .

* الدفع نقدي عند ارساء المزاد على المشتري

* دفع مبلغ تأمين (مسترد) وقدره (١٠٠٠) ريال نقداً لحين نقل جميع الأصناف المباعة من الموقع من قبل المشتري خلال عشرة أيام عمل

* منح مهلة (١٠يوم) لإنهاء إجراءات نقل الملكية

بالنسبة للسيارة الواحدة

* السعي على المشتري بواقع ٢.٥بالمئة ٪ .

وللإستفسارات التواصل على جوال رقم :

( ٠٥٠٣١٧٠٢٨٩)