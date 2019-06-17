“بريد حائل” يعلن عن إقامة مزاد علني للسيارات والأثاث والأجهزة التقنية وغيرها

تعلن الإدارة العامة للبريد بمنطقة حائل عن بيع سيارات وأثاث وأجهزة تقنية بالمزاد العلني حسب الآتي:
١) الأثاث المكتبي والأجهزة التقنية والأدوات الكهربائية والأبواب الخشبية وسكراب حديد في مقر مستودع الرجيع بحي المنتزة الشرقي بجانب مركز شرطة المنتزة وذلك يوم الإربعاء
الموافق ١٤٤٠/١٠/٢٣هـ ، الساعة (٤:١٥)عصراً
٢) السيارات في مقر مبنى البريد الرئيسي بمدينة حائل بحي الجامعيين شارع الملك سعود وذلك يوم الخميس الموافق تاريخ
١٤٤٠/١٠/٢٤هـ في تمام الساعة (٤:١٥)عصراً .
٣) شروط المزاد :
* البيع لكامل الأصناف بدون تجزئة للمعروض
بإستثناء السيارات .
* الدفع نقدي عند ارساء المزاد على المشتري
* دفع مبلغ تأمين (مسترد) وقدره (١٠٠٠) ريال نقداً لحين نقل جميع الأصناف المباعة من الموقع من قبل المشتري خلال عشرة أيام عمل
* منح مهلة (١٠يوم) لإنهاء إجراءات نقل الملكية
بالنسبة للسيارة الواحدة
* السعي على المشتري بواقع ٢.٥بالمئة ٪ .
وللإستفسارات التواصل على جوال رقم :
( ٠٥٠٣١٧٠٢٨٩)
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