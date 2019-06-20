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فريق (الافصاح) بصحة الرياض يزور مستشفى الملك خالد بالمجمعة

فريق (الافصاح) بصحة الرياض يزور مستشفى الملك خالد بالمجمعة

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فريق (الافصاح) بصحة الرياض يزور مستشفى الملك خالد بالمجمعة

فريق (الافصاح) بصحة الرياض يزور مستشفى الملك خالد بالمجمعة
http://almnatiq.net/?p=742385
الرياض - فلاج الشعيفاني

واصل فريق من صحة الرياض من ادارة التخطيط والموارد البشرية جولاتهم التعريفية  لدى مستشفيات المنطقة بغرض تعبئة ايقونة الافصاح لدى كل الموظفين

هذه المرة استضاف بهو مستشفى الملك خالد بالمجمعة الفريق الزائر  ممثلا بالموظفين منصور الاحمري -بدر الشهري-عبدالعزيز الحقيل-ثامر سليمان العبيد للتعريف بالتوثيق واهميته لدى الموظفين  والاجابة على استفساراتهم

وتأتي وثيقة الافصاح  ضمن جهود الوزارة الرامية الى تعزيز مبدء الشفافية وحث الموظفين على تنفيذها عبر برنامج موارد  لكل موظف

وحرصا منها  على تفعيل مدونة السلوك الوظيفي وتنمية روح المسؤولية ونشر المبادئ والقيم الاخلاقية المهنية لدى الموظفين وتعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الوزارة ومكافحة الفساد بكافة  اشكاله

و ابانت الوزارة انه تبقى مهلة  اسبوعان ليتم بعدها ايقاف الخدمات الالكترونية للموظفين ماعدا الراتب

و تعتبر وزارة الصحة اول من طبقها على مستوى الوزارات وسيتم لاحقا تحديث الوثيقة بمايتناسب مع المستجدات

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