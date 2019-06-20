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مبعوث فرنسي في إيران لتهدئة التوتر بين طهران وواشنطن

مبعوث فرنسي في إيران لتهدئة التوتر بين طهران وواشنطن
http://almnatiq.net/?p=742388
المناطق - وكالات

ذكر مسؤول بالرئاسة الفرنسية أن أكبر مستشار دبلوماسي للرئيس، إيمانويل ماكرون، توجه إلى إيران اليوم الأربعاء في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى خفض التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المسؤول مؤكداً معلومات من مصدرين دبلوماسيين “المستشار الدبلوماسي توجه بالفعل إلى إيران يوم 19 يونيو حزيران… لإجراء محادثات رفيعة المستوى بهدف الإسهام في جهود خفض التوتر في المنطقة”.

وسبق أن عمل الدبلوماسي إيمانويل بون انطلاقا من إيران، وهو خبير في شؤون الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني، إن بلديهما سيعززان جهود خفض التوترات المتعلقة بإيران لكن الوقت ينفد، وليس من الممكن استبعاد مخاطر اندلاع حرب.

وقال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لو دريان، للصحافيين بعد اجتماع للحكومة في باريس “نريد أن نوحد جهودنا لتبدأ عملية لوقف التصعيد”.

وأضاف “لا يزال هناك وقت ونأمل أن يبدي جميع اللاعبين المزيد من الهدوء.. لا يزال هناك وقت لكنه وقت قليل فحسب”.

وأيد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، تصريحات نظيره الفرنسي قائلاً “مخاطر اندلاع حرب في منطقة الخليج غير مستبعدة”.

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