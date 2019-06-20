بالفيديو «باص» بلا سائق يصطدم بسيارة في منفذ النويصيب الكويتي نشر قبل 1 دقيقة - 1:43 مساءً, 20 يونيو 2019 م http://almnatiq.net/?p=742394 الكويت - عبدالله السعيدي فقد سائق باص يوم أمس الأربعاء السيطرة عليه عندما نزل منه دون أن يرد ناقل الحركة «القير» لوضع الوقوف “p” أثناء الوقوف فتحرك الباص واصطدم بسيارة أحد المسافرين . وقالت مصادر بمنفذ النويصيب الكويتي الحادث بسيط وتم إنهاء إجراءات السفر للسائقين بنفس الوقت . http://almnatiq.net/wp-content/uploads/2019/06/5abcbb75-eb0e-4e9f-b42b-1790a7320b53.mp4 http://almnatiq.net/wp-content/uploads/2019/06/e0021937-ce90-4179-8d27-7f101973ec68.mp4
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