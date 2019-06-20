بالفيديو «باص» بلا سائق يصطدم بسيارة في منفذ النويصيب الكويتي

الكويت - عبدالله السعيدي

فقد سائق باص يوم أمس الأربعاء السيط رة عليه عندما نزل منه دون أن يرد ناقل الحركة «القير» لوضع الوقوف “p” أثناء الوقوف فتحرك الباص واصطدم بسيار ة أحد المسافرين .

وقالت مصادر بمنفذ النويصيب الكويتي الحادث بسيط وتم إنهاء إجراءات السفر للسائقين بنفس ا لوقت .