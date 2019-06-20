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بالفيديو «باص» بلا سائق يصطدم بسيارة في منفذ النويصيب الكويتي

بالفيديو «باص» بلا سائق يصطدم بسيارة في منفذ النويصيب الكويتي
http://almnatiq.net/?p=742394
الكويت - عبدالله السعيدي

فقد سائق باص يوم أمس الأربعاء السيطرة عليه عندما نزل منه دون أن يرد ناقل الحركة «القير» لوضع الوقوف “p”  أثناء الوقوف فتحرك الباص واصطدم بسيارة أحد المسافرين .

وقالت مصادر بمنفذ النويصيب الكويتي الحادث بسيط وتم إنهاء إجراءات السفر للسائقين بنفس الوقت .

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