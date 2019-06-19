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توفير مداخل خاصة لذوي الإعاقة في بلدية الخفجي

توفير مداخل خاصة لذوي الإعاقة في بلدية الخفجي

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توفير مداخل خاصة لذوي الإعاقة في بلدية الخفجي

توفير مداخل خاصة لذوي الإعاقة في بلدية الخفجي
http://almnatiq.net/?p=742399
المناطق - الخفجي

حثت بلدية محافظة الخفجي جميع المنشآت في محافظة الخفجي وضع مداخل خاصة لذوي الإعاقة، وذلك تسهيلا لخدمتهم، والتي تأتي ضمن حرص البلدية على الاهتمام بهذه الفئة المهمة من المجتمع.

ووجهت البلدية جميع المنشآت التابعة للبلدية بوضع مدخل خاص لذوي الإعاقة. إذ تقوم البلدية الآن بوضع خطة ‏متكاملة للتأكد من جميع المنشآت بالتقيد بوضع مدخل خاص لذوي الإعاقة، ‏ويأتي ذلك ‏سعيا ‏من البلدية ‏وتوافقا مع ‏احتياجات ذوي الإعاقة ليسهل لهم الدخول إلى المنشآت ‏ ‏وتلبيه احتياجاتهم.

‏وأكد رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني على ضرورة التقيد بوضع مدخل الخاص بذوي الإعاقة، مشيرا الى أن هذه الخطوة تهدف لتيسير وتسهيل حركة ذوي الإعاقة وتهيئة أوضاع الأماكن التي يرتادونها، وفي إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على تقديم الخدمات البلدية لكافة فئات المجتمع والمساعدة في دمج ذوي الإعاقة مع المجتمع وتمكينهم من المشاركة في الحياة الاجتماعية بصورة طبيعية 

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