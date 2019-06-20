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أمير الجوف يستقبل رئيس وأعضاء جمعية أصدقاء العمل التطوعي

أمير الجوف يستقبل رئيس وأعضاء جمعية أصدقاء العمل التطوعي
http://almnatiq.net/?p=742403
الجوف - محمد الحسن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء العمل التطوعي بالجوف محمد بن خليل العلي وأعضاء وعضوات المجلس .
وفي البداية أكد سموه أهمية العمل التطوعي وإسهامه في تكاتف المجتمع وزيادة أواصر المحبة والمودة، من خلال تقديم المساعدة للآخرين ويعزز الثقة بالنفس، ويساعد الفرد على بناء ذاته وقدراته وتطويرها .
واستمع سموه من العلي عن أهداف الجمعية التي من أهمها أهدافها، المساهمة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة وتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030، واحتضان المتطوعين والفرق التطوعية وتطوير أعمالهم، وإعداد كفاءات ورواد للعمل التطوعي، وإنشاء قواعد بيانات
لجميع الراغبين بالعمل التطوعي، وتفعيل واستثمار البحث العلمي في مجال العمل التطوعي، وإقامة أندية ومجالس شبابية تنموية لتطوير الأعمال التطوعية.
بعد ذلك بارك سموه انطلاق عمل الجمعية وأنشطتها متمنياً لهم التوفيق.

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