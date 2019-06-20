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شاهد.. لحظة إخماد مواطن حريقاً نشب بمحطة وقود في ينبع

شاهد.. لحظة إخماد مواطن حريقاً نشب بمحطة وقود في ينبع
http://almnatiq.net/?p=742408
المناطق - ينبع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر بطولة مواطن سعودي ساهم بإخماد حريق اندلع في إحدى محطات الوقود، في مدينة ينبع.
وأظهر الفيديو المواطن وهو يهرع لإخماد حريق في محطة الوقود بعد أن اصطدمت بها سيارة أدت إلى اشتعال النيران بإحدى المضخات.
وتمكن المواطن من إطفاء النيران المشتعلة مستخدماً طفايات الحريق المتاحة في الموقع، وإنقاذ المارة والعاملين في المحطة.
وأطلق المغردون على تويتر هاشتاق بعنوان ” البطل ذو الرداء الأصفر” أشادوا خلاله بتصرف المواطن وحرصه على إطفاء النيران وطالبوا الجهات المعنية بتكريمه.
وكانت صحيفة “عكاظ” قد أخذت لقاءً مع البطل “ثامر المرزوقي” الذي أكد أن الحريق نشب في تمام الساعة الثانية صباحاً قبل أيام تقريباً.
وكشف المرزوقي أنه موظف في إحدى مصافي النفط وتعمد تلك المصفاة على إقامة دورات تدريبية دورية على استخدام طفايات الحريق واخماد النيران.

 

 

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