بالفيديو| عراقي عاق لوالدته.. يطردها في الشارع حافية القدمين ويطالب بنشر الفيديو على وسائل التواصل

المناطق.. إسلام داوود

مقطع فيديو صادم، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لـ”رجل” عراقي لم تسقط عنه قيم الشهامة والرجولة فحسب وإنما انتزع من قلبه الرحمة والرأفة بأقرب الناس إليه “أمه”.

وتفصيلا، فقد أقدم مواطن عراقي الجنسية على طرد أمه من منزله وإخراجها من المنزل حافية القدمين إلى الشارع، ملقيا بكل متعلقاتها على قارعة الطريق على مرأى ومسمع من الناس.

ولم يتوقف جرم ذلك الشخص عند هذا الحد بل دعا لنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يرى العالم ما يفعله بأمه.

بدورهم تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو داعين السلطات العراقية للبحث عن صاحب الفيديو ومعاقبته على ما فعل بوالدته، فيما ردد آخرون أحاديث وأيات قرانية تحض على البر بالوالدين وخصوصا الأم لأن “الجنة تحت أقدامهم”.