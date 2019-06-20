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مصر تؤكد التزامها الأخلاقي والقانوني تجاه اللاجئين المتواجدين على أراضيها

مصر تؤكد التزامها الأخلاقي والقانوني تجاه اللاجئين المتواجدين على أراضيها

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مصر تؤكد التزامها الأخلاقي والقانوني تجاه اللاجئين المتواجدين على أراضيها

مصر تؤكد التزامها الأخلاقي والقانوني تجاه اللاجئين المتواجدين على أراضيها
http://almnatiq.net/?p=742423
المناطق - واس

أكدت مصر مجددًا، التزامها الأخلاقي والقانوني تجاه اللاجئين المتواجدين على أراضيها بمناسبة حلول اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 يونيو من كل عام.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، أن مصر تستضيف عددًا كبيراً من اللاجئين والأشخاص الفارين من دول تعاني من نزاعات مسلحة، وأجبروا على الفرار من الحروب والاضطهاد والعنف والأوضاع غير الإنسانية، وتقدم لهم الحماية القانونية والخدمات التعليمية والصحية الأساسية.
وأكدت الخارجية، على أهمية تقاسم المجتمع الدولي لأعباء استضافة اللاجئين في إطار من المسؤولية المشتركة، على ضوء إقرار العهد الدولي للاجئين في ديسمبر 2018 للتخفيف من معاناة اللاجئين والدول المستضيفة لهم؛ كما تؤكد على أهمية التعامل مع الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى اللجوء.
ونوه البيان إلى أن اليوم العالمي للاجئين يمثل فرصة للتذكير بمعاناة أكثر من 68,5 مليون شخص، ما بين لاجئين “25,4 مليون” وملتمسي لجوء “3,1 مليون” ونازحين داخليًا “40 مليون” يتركز أكثر من 85% منهم في دول نامية، ويُمثل الأطفال نصف عدد اللاجئين حول العالم.

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