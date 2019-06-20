رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد الجيش اللبناني ويقلده وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة

المناطق - واس

استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مبنى وزارة الدفاع اليوم, معالي قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون والوفد المرافق له.

وفي بداية الاستقبال رحب معالي رئيس هيئة الأركان العامة بقائد الجيش اللبناني في بلده الثاني المملكة, متمنياً له ولمرافقيه طيب الإقامة.

وعبر معالي قائد الجيش اللبناني, عن سعادته بزيارة المملكة من خلال اللقاءات والزيارات التي قام بها, معرباً عن شكره وتقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي قوبل به والوفد المرافق له .

وجرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك .

إثر ذلك قام معالي رئيس هيئة الأركان العامة, بتقليد قائد الجيش اللبناني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

حضر الاستقبال معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع, وقادة أفرع القوات المسلحة, وكبار الضباط بوزارة الدفاع من الجانبين .



