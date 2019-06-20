192 مقلع عن التدخين في نجران خلال 3 أشهر

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قالت صحة نجران أن برنامج مكافحة التدخين أسهم بفضل الله في إقلاع 192 مراجع عن التدخين، خلال الربع الأول من العام الجاري 2019 م، بنسبة بلغت 46,3% من إجمالي المراجعين لعيادات مكافحة التدخين بنجران والذين بلغ عددهم 414 مراجع، وذلك حسب الفئات السنية من سن 15 – 60 عاماً فما فوق.

وأضافت أن البرنامج نفذ22 فعالية توعوية وتثقيفية وعلاجية وترفيهية أستهدفت 5664 مستفيد ، حيث شملت الفعاليات تنفيذ زيارات للعديد من المدارس والإدارات الحكومية بالمنطقة، تم خلالها تنظيم المعارض وإقامة سلسلة من المحاضرات التوعوية للحد من إنتشار ظاهرة تعاطي التبغ بجميع أنواعه وأشكاله، إضافة إلى تقديم شرح مفصل عن أسبابه وأضراره وطرق علاجه، و التعريف بالدور الذي يقدمه البرنامج من خدمات علاجية وتوعوية لحث ومساعدة المتعاطي على الإقلاع عن التدخين ، لافتة أنه تم تدريب وتأهيل عدد من الكوادر الصحية في مكافحة التبغ بواقع دورتين استهدفت 53 متدرب.

يذكر ان برنامج عيادة التدخين بنجران يقدم خدماته للمراجعين والمراجعات عبر العيادة الرئيسة إضافة إلى العيادات المقامة بمراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة (الحضن، الفيصلية، رجلاء، الفهد الشمالي، الفهد الجنوبي، الضباط، الامير مشعل، سلطانة شرورة).