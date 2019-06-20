انطلاق حملة الإنعاش القلبي الرئوي بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل

الجبيل الصناعية - المناطق

دشن مدير برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل د. محمد بن حمد المقبل امس الخميس حملة الإنعاش القلبي الرئوي لمجتمع الجبيل الصناعية والتي تهدف لإنقاذ حياة و نشر المبادئ التوجيهية الخاصة بالإنعاش القلبي الرئوي والرعاية القلبية الوعائية في الحالات الطارئة، تحت شعار توعية لإنقاذ حياة والتي تستمر لمدة ثلاث ايام بمجمع غالريا مول بالجبيل الصناعية من الساعة 4 م حتى الساعة 11 م وذلك بحضور د. سحر باريان مدير الإدارة الطبية والمشرف على الفعالية الأخصائي الاول خرصان بن محمد آل مخلص.

من جانبه أوضح المشرف على فعالية الإنعاش القلبي الرئوي الاخصائي أول خرصان آل مخلص رئيس قسم الخدمات الطبية الطارئة بالخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل أن هذه الحملة تهدف إلى تدريب أفراد المجتمع على عملية الانعاش القلبي الرئوي لإنقاذ الحياة بعد توفيق الله ، بحضور أكثر من ١٥ مدرب ومدربة و حيث يعتبر هذا التدريب الأول من نوعه وهي خدمة تدريبية مجتمعية مجانية للمجتمع .

وبين الدكتور آل مخلص أن المختصين بالفعالية من أخصائيين ومسعفين سوف يقومون بنشر المبادئ التوجيهية الخاصة بالإنعاش القلبي الرئوي والرعاية القلبية الوعائية في الحالات الطارئة، وهي التي تضع معايير الإسعافات الأولية المنقذة للحياة، ومنتجات وبروتوكولات الإنعاش القلبي الرئوي المستخدمة حول العالم والتي سوف تساهم بمساعدة المتدربين من أفراد المجتمع على فهم الطرق الصحيحة لعمليات الإنقاذ لحين وصول الإسعاف.

كما بين أن جاهزية إسعاف وفريق المسعفين‫ لأي عارض طبي مهدد للحياة سواء في المنزل أو العمل أو الأماكن العامة منوهاً أهمية المبادرة أولاً بطلب الخدمة الأسعافية من خلال الاتصال على الرقم 997 .

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وذكر آل مخلص أن مقر الفعالية جُهز بأحدث الأجهزة والدمى والمطبوعات الخاصة للتدريب تحت إشراف إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الهيئة الملكية والتي نفذها نخبة من المسعفين وأخصائي طب الطوارئ بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل وجميعهم كوادر سعودية مؤهلة.