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الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس مجلس الرياض القابضة ورئيسها التنفيذي ويبارك مشاريعها الجديدة

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الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس مجلس الرياض القابضة ورئيسها التنفيذي ويبارك مشاريعها الجديدة

الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس مجلس الرياض القابضة ورئيسها التنفيذي ويبارك مشاريعها الجديدة
http://almnatiq.net/?p=742457

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم صباح اليوم معالي رئيس مجلس المديرين لشركة الرياض القابضة المهندس / طارق بن عبدالعـــزيز الفارس وعضو مجلس المديرين الرئيس التنفيذي للشركة سعادة الأستاذ / سعود بن عبدالله الدغيثر للسلام على سموه الكريم والعرض أمام سموه انجازات الشركة وتوجهاتها المستقبلية .

وأستمع سمو أمير منطقة الرياض إلى إيجاز عن مشاريع الشركة ونشاطاتها وما حققته من انجازات خلال السنوات الماضية .

كما اطلع سلمه الله على مركز الشرق لقطع غيار السيارات المستعملة وباركه والذي تم الانتهاء منه هذا العام والذي أقيم على مساحة إجمالية قدرها ( 357.000 م2 ) وبتكلفة انشائية بلغت ( 160 مليون ريال ) وتم تنفيذه بأعلى المستويات وأفضل الطرق ، ليكون أحد المعالم الهامة وليواكب ما وصلت إليه مدينة الرياض من تطور وتقدم وسعت الشركة من خلال تنفيذها لهذا المشروع إلى تنظيم هذا النشاط الهام ليكون بحول الله عنصر جذب للمواطنين لممارسة هذه المهنة .
كما اطلع سلمه الله على مشروع الرياض چيت وباركه والذي تم الانتهاء منه هذا العام وهو مشروع تجاري يقع شمال مدينة الرياض على طريق الملك فهد وعلى مساحة إجمالية قدرها ( 17.000م2 ) وبتكلفة انشائية بلغت ( 28 مليون ريال ) .

كما استعرض الدغيثر خلال هذا اللقاء المشاريع التي تنوي الشركة تطويرها خلال الفترة القادمة .
من جانبه أعرب سمو أمير منطقة الرياض عن سروره بما اطلع عليه من انجازات مشيداً بما حققته الشركة من نجاحات كبيرة معرباً عن ثقته في أن تكون المشروعات المستقبلية التي تعتزم الشركة تنفيذها إضافة نوعية تبرز المزيد من جماليات العاصمة وتعود بالخير على ساكنيها ولاسيما المشروعات الخدمية والتنموية وتمنى سموه في ختام اللقاء للشركة وللقائمين عليها كل توفيق وتقدم .

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