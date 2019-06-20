صدارة للكيمائيات توقع اتفاقية مشروع “أثر” مع شركة وادي طيبة

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وقّعت شركة صدارة للكميائيات، اليوم، اتفاقية شراكة مع شركة وادي طيبة التابعة لجامعة طيبة حول مشروع “أثر” الذي يتضمن تقديم خدمات استشارية وبحثية وتطويرية، وذلك في مقر شركة صدارة بمدينة الجبيل الصناعية.

ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة “صدارة” الدكتور فيصل بن محمد الفقير، والرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة، الدكتور عبد الرحمن بن علي العليان، بحضور معالي مدير جامعة طيبة رئيس مجلس إدارة شركة وادي طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني.

ويهدف المشروع إلى تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتقنية البلوكتشين وانترنت الأشياء والواقع المعزز وذلك لتطوير إدارة العمليات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد في الشركة، كما سيمكن هذا النظام مستخدميه من إمكانية التحقق من المنتج واصل مصدره دون الرجوع إلى الطرق التقليدية، إضافة إلى ميزة التقفي المباشر واللحظي لسلاسل الإمداد، وتحسين عمليات النقل المستقبلية، وتعزيز الثقة بين جميع الكيانات المرتبطة بواسطة العقود الذكية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة صدارة للكيميائيات الدكتور فيصل الفقير، أن هذه الاتفاقية تأتي تأصيلًا وتفعيلًا للتعاون المشترك بين الجانبين في اتخاذ الخطوات اللازمة للاستفادة في تقديم التعاون في عدة مجالات مما يعزز الأهداف المستقبلية بين الشركتين.

بدوره بين الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور عبدالرحمن العليان، أن مشروع (أثر) الذي سيعمل من خلال منصة ستمكن من إدارة سلاسل الإمداد بشكل آني ولحظي بفضل الحساسات المدمجة التي تقوم بتغذية البلوكتشين بالبيانات الخالية من الخطأ البشري التي يتم توثيقها في سجلات، مفيداً أن العديد من الجهات والشرائح ستستفيد من هذا المشروع كونه يخدم قطاعاً مهماً وينظم ويدير العمليات اللوجستية المهمة بأدق التقنيات الحديثة والأمنة.