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“سكني” يُعدل “حاسبة الدعم السكني” لمن يتجاوز دخلهم 14 ألف وتعويضهم بأثر رجعي

“سكني” يُعدل “حاسبة الدعم السكني” لمن يتجاوز دخلهم 14 ألف وتعويضهم بأثر رجعي

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“سكني” يُعدل “حاسبة الدعم السكني” لمن يتجاوز دخلهم 14 ألف وتعويضهم بأثر رجعي

“سكني” يُعدل “حاسبة الدعم السكني” لمن يتجاوز دخلهم 14 ألف وتعويضهم بأثر رجعي
http://almnatiq.net/?p=742468
المناطق - واس

أعلن برنامج “سكني” عن إجراء تعديل على حاسبة الدعم لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، داعياً المستفيدين ممن يتجاوز دخلهم 14 ألف ريال إلى زيارة “حاسبة الدعم” على الموقع الإلكتروني للبرنامج لمراجعة التحديث الجديد.
وأكّد البرنامج في بيان صحفي اليوم، أنه بدأ العمل بالآلية الجديدة للدعم السكني بعد اعتمادها ليشمل الدعم أكبر فئة من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، مبيّناً أن من سبق لهم الحصول على قروض عقارية مدعومة بنسبة أقل من 100% خلال الفترة الماضية سيتم تعويضهم بناء على المصفوفة الحالية، وإعادة جدولة مبالغ الدعم بناء على نسبة الدعم الجديدة.
وأوضح أن التعديل الجديد سيرفع نسبة الدعم الشهري للمستفيدين من أصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف ريال، وذلك بشكل تدريجي بمعدل 5% لكل ألف ريال زيادة في الراتب، بدلاً من خفض الدعم مباشرة من 100% إلى 35% حسب المعمول به في مصفوفة الدعم الحالية، مبينًا أن الهدف من هذا التعديل يتمثل في تحسين مصفوفة الدعم سعياً منه لإيصال الدعم السكني لأكبر عدد من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، لتحقيق أحد أهداف برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030.
وبيّن البرنامج أنه لم يحدث أي تغيير في الحد الأعلى للتمويل المدعوم بنسبة 100% حيث تم اعتماد 14 ألف ريال حداً أعلى للدخل الشهري، مع بقاء الحد الأدنى للدعم بمقدار 35% دون تغيير، إضافة إلى استمرار العمل على المقياس الحالي الذي يعتمد على عدد أفراد الأسرة والدخل.
وأفاد أن مصفوفة الدعم الجديدة تم تطبيقها على مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، مشيراً إلى أنه سيتم تعويض المستفيدين السابقين الحاصلين على التمويل السكني المدعوم بنسبة أقل من 100% بناء على المصفوفة الحالية، حيث سيتم تعويضهم وإعادة جدولة مبالغ الدعم بناء على نسبة الدعم الجديدة، داعيًا الجميع إلى التعرف على نسبة الدعم الجديدة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج “سكني” عبر الرابط التالي https://sakani.housing.sa/calculator .

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