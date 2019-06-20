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مقتل 14 مدنياً في غارات للجيش السوري بمحافظة إدلب

مقتل 14 مدنياً في غارات للجيش السوري بمحافظة إدلب

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مقتل 14 مدنياً في غارات للجيش السوري بمحافظة إدلب

مقتل 14 مدنياً في غارات للجيش السوري بمحافظة إدلب
http://almnatiq.net/?p=742474
المناطق - واس

لقي مالايقل عن 14 مدنياً من بينهم 7 أطفال وامرأتان وعاملان بمنظمة إنسانية محلية مصرعهم جراء غارات استهدف بها الجيش السوري بلدات وقرى بمحافظة إدلب بشمال غرب سوريا، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الانسان.
مما يذكر أن تنظيم “هيئة تحرير الشام” وفصائل أخرى أقل نفوذاً منها تنتشر بتلك المحافظة.

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