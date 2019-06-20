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وفد مجلس الشورى يزور كلية الدراسات البحرية بجدة

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وفد مجلس الشورى يزور كلية الدراسات البحرية بجدة

وفد مجلس الشورى يزور كلية الدراسات البحرية بجدة
http://almnatiq.net/?p=742477
المناطق - واس

زار وفد من أعضاء مجلس الشورى برئاسة رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس اللواء المهندس ناصر بن غازي العتيبي اليوم, كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة للاطلاع على برامج الكلية الأكاديمية والتدريبية.
وكان في استقبالهم معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي, وعميد الكلية الدكتور هتان تمراز, ومستشار الكلية عضو مجلس الشورى الدكتور سالم الحربي, ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس, وعدد من طلبة الكلية, فيما شارك وفد مجلس الشورى مدير الجامعة في تدشين قارب المسح البحري, ومجمع المحاكيات الذي يضم أنظمة الاتصالات , والهندسة البحرية , والملاحة البحرية , بجانب زيارة منصة قوارب النجاة , وورشة الهندسة البحرية , وزيارة محاكي مكافحة الحرائق.
واطلع الوفد على شرح من عميد الكلية عن برامج الكلية النظرية والتدريبية التي تعد الوحيدة في المنطقة تختص بالبرامج الأكاديمية والمهنية، وخططها القادمة في ظل ما تشهده المملكة من تطور في صناعة النقل البحري.
وأشاد وفد مجلس الشورى بما شاهده من برامج تدريبية وتعليمية وخطط مستقبلية للارتقاء بالكلية لتصبح نموذجاً متميزاً يسهم في توطين الصناعة البحرية المستدامة على أسس علمية ومعايير عالمية.
وتعد كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبد العزيز إحدى الكليات الواعدة المتخصصة في المسح والنقل البحري , حيث خرجت 347 طالباً منذ نشأتها عام 1432هـ , في أربعة برامج تضمها الكلية حالياً (الهندسة البحرية , الملاحة البحرية , الموانئ والنقل البحري , المساحة البحرية ), إلى جانب مركز التدريب البحري الدولي ومركز الامتحانات , والدارسات العليا والتعليم المستمر , فيما حصلت الكلية على اعترافات دولية من المنظمة البحرية الدولية , والمنظمة الدولية للمساحة البحرية , والأكاديمية السنغافورية , كما حصلت على عضويات دولية من الاتحاد الدولي للجامعات البحرية , ورابطة الجامعات التي تقع في مدن ذات موانئ , المنظمة الإقليمية للمحافظة على نظافة البحار ” ريكسو ” , بجانب الشراكات الدولية والإقليمية والمحلية.

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