إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بتبوك

المناطق- تبوك:

أزالت الإدارة العامة للبلديات الفرعية ممثلة في بلدية القادسية الفرعية بتبوك أمس, تعديات على أحد المخططات الحكومية المعتمدة بمساحة تجاوزت 2500م2 .

وأوضح رئيس بلدية القادسية الفرعية إبراهيم العمراني بأن البلدية وضمن أعمالها المستمرة في المحافظة على الأراضي والمرافق الحكومية قامت بحصر تعديات تجاوزت مساحتها 80 ألف متر مربع عبارة عن أحواش مبنية من البلوك حيث تم إزالة جزء كبير منها بالتعاون مع الجهات الأمنية .

وأضاف العمراني بأن البلدية أزالت كذلك سور تم رصده مسبّقاً تجاوزت مساحته 2500م2 في مخطط الياسمين المعتمد مبيناً بأن أعمال الرقابة وإزالة التعديات مستمرة حتى يتم من الانتهاء من إزالة جميع التعديات في نطاق عمل البلدية مؤكداً حرص أمانة المنطقة على حماية الأراضي الحكومية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.