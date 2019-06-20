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التحالف يرصد انطلاق صاروخ باليستي من حرم جامعة صنعاء وسقوطه داخل الأراضي اليمنية في منطقة مزارع مأهولة بالمدنيين
http://almnatiq.net/?p=742494
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام السادسة وثلاث وأربعون دقيقة (6:43) من صباح اليوم ، رصدت منظومات الاستطلاع انطلاق صاروخ باليستي من حرم جامعة صنعاء في أمانة العاصمة من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مناطق مدنية مأهولة بالمواطنين اليمنيين داخل الأراضي اليمنية حيث تم رصد سقوطه على مزارع شرق محافظة عمران في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية لم تسلم منها حتى مناطق المدنيين الأبرياء الذين يخضعون تحت سيطرتهم مايعد جريمة حرب، وفي انتهاك واضح للقانون الدولي الانساني.

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