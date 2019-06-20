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غرق طفلين في حائل.. وفاة أحدهما والآخر بحالة حرجة

غرق طفلين في حائل.. وفاة أحدهما والآخر بحالة حرجة
http://almnatiq.net/?p=742517
المناطق - حائل

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة حائل، اليوم الخميس، حادث غرق طفلين تُوفي أحدهما، والآخر تم نقله في حالة حرجة للمستشفى لتلقي العلاج.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن مدني حائل باشر حادث غرق طفلين أحدهما 13 سنة مُتوفى نسأل الله أن يجعله شفيعاً لوالديه، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، والآخر 14 سنة بحالة صحية حرجة نُقل عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.

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