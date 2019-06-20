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أمير الرياض يدشن هوية وبرامج جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة

أمير الرياض يدشن هوية وبرامج جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة

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أمير الرياض يدشن هوية وبرامج جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة

أمير الرياض يدشن هوية وبرامج جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة
http://almnatiq.net/?p=742519
المناطق - الرياض

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقه الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, هوية وبرامج جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه لرئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن عبدالرحمن العثمان وعدد من أعضاء مجلس الإدارة .
وتطرق العثمان خلال الاستقبال إلى أهداف الجمعية وعملها وتعاونها مع القطاعات الصحية والتعليمية والشراكة لهدف إحصاء عدد المواليد والأطفال ذوي الإعاقة لتتمكن الجمعية من تقديم البرامج لهم, مبيناً أن الجمعية لديها مشاريع في 2019 منها برنامج توعية أسر ذوي الإعاقة والعاملين معهم وكذلك عمل الأبحاث والدراسات تهتم في جانب الأطفال ذوي الإعاقة.
من جهته ثمن سمو أمير منطقة الرياض الجهود المبذولة والرسالة النبيلة التي تقدمها الجمعية.

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