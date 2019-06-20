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شاهد .. واعظ تونسي يعانق جنودا إسرائيليين ويدعو لهم بالنصر!

شاهد .. واعظ تونسي يعانق جنودا إسرائيليين ويدعو لهم بالنصر!
http://almnatiq.net/?p=742533
المناطق_وكالات

زار الواعظ الإسلامي الفرنسي من أصل تونسي، حسن الشلغومي، تل أبيب والتقى عدداً من المسؤولين الإسرائيليين خلال زيارته.

يعانق عددًا من الجنود الإسرائيليين

وظهر الشلغومي في فيديو نشرته حسابات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعانق عددًا من الجنود الإسرائيليين والمتحدث الرسمي باسم الجيش أفيخاي أدرعي، وضابط إسرائيلي آخر.

اسرائيل لا تعادي المسلمين

وقال الشلغومي في الفيديو “إن اسرائيل لا تعادي المسلمين وأنها فقط تحارب الإرهابيين مثل حزب الله وحماس والحوثيين والنظام الإيراني، وأنها ستجلب الأمان والسلام للمنطقة وللمسلمين”.

دعا للجيش الإسرائيلي بالنصر

كما دعا حسن الشلغومي بالتوفيق والنصر للجيش الإسرائيلي، ليجيبه أدرعي “أنتم من القلائل الذين تتفهمون الخطر الذي نعانيه من غزة والحدود الشمالية”.

وأثارت زيارة الواعظ الديني المثير للجدل حسن الشلغومي جدلاً بسبب حضوره وعناقه لعدد من الجنود الإسرائيليين أثناء زيارته لتل أبيب.

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