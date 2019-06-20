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النيابة العامة توضح عقوبة إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا

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النيابة العامة توضح عقوبة إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا

النيابة العامة توضح عقوبة إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا
http://almnatiq.net/?p=742543
المناطق_الرياض

أوضحت النيابة العامة، عقوبة إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، وما في حكمها، طبقًا لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وقالت إن العقوبات تشمل السجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى خمسمائة ألأف ريال، وأو بإحدى هاتين العقوبتين.

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