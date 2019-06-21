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الأمير فيصل بن بندر يطلع على مشروعات شركة الرياض القابضة

الأمير فيصل بن بندر يطلع على مشروعات شركة الرياض القابضة
http://almnatiq.net/?p=742549
المناطق_الرياض
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, على مشروعات شركة الرياض القابضة منها مركز الشرق لقطع غيار السيارات المستعملة الذي تم الانتهاء منه هذا العام وأقيم على مساحة إجمالية قدرها 357.000 م2 وبتكلفة إنشائية بلغت 160 مليون ريال .
كما اطلع سموه على مشروع الرياض الذي تم الانتهاء منه هذا العام وهو مشروع تجاري يقع شمال مدينة الرياض على طريق الملك فهد على مساحة تقدر بـ 17.000م2  وبتكلفة إنشائية بلغت 28 مليون ريال .
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الحكم اليوم, معالي أمين المنطقة رئيس مجلس المديرين لشركة الرياض القابضة المهندس طارق بن عبدالعزيزالفارس وعضو مجلس المديرين الرئيس التنفيذي للشركة سعود بن عبدالله الدغيثر.
واستعرض الدغيثر مشروعات الشركة ونشاطاتها وما حققته من إنجازات خلال السنوات الماضية وخططها المستقبلية وإضافتها النوعية للعاصمة خدمياً وتنموياً .
وبارك سمو أمير منطقة الرياض مشروعات شركة الرياض القابضة, متمنياً للجميع التوفيق والنجاح .

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