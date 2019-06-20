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شاهد .. الصور الأولى لإسقاط إيران الطائرة الأميركية المسيرة
http://almnatiq.net/?p=742552
المناطق_وكالات

نشر الجيش الأميركي، اليوم الخميس، صورا لإسقاط إيران للطائرة الأمريكية المسيرة قائلًا إن إيران أسقطت طائرته المسيرة بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز، على بعد 34 كيلومترا تقريبا من أقرب نقطة يابسة على الساحل الإيراني.

وقال اللفتنانت جنرال جوزيف جواستيلا، قائد سلاح الجو في الشرق الأوسط، للصحفيين بمقر وزارة الدفاع (البنتاغون) دون أن يتلقى أسئلة “هذا الهجوم الخطير والتصعيدي غير مسؤول ووقع في محيط ممرات جوية معترف بها قانونا بين دبي في الإمارات ومسقط بعمان معرضا المدنيين لخطر محتمل”.

وأضاف أن الطائرة المسيرة لم تنتهك المجال الجوي الإيراني “في أي وقت خلال مهمتها”.

وقال إنها سقطت في المجال الجوي الدولي بعد استهدافها.

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