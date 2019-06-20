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أمير عسير و”الحميدي” وعدد من رؤساء البلديات يطمئنون على “المحجاني” بعد إجرائه عملية جراحية

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أمير عسير و”الحميدي” وعدد من رؤساء البلديات يطمئنون على “المحجاني” بعد إجرائه عملية جراحية

أمير عسير و”الحميدي” وعدد من رؤساء البلديات يطمئنون على “المحجاني” بعد إجرائه عملية جراحية
http://almnatiq.net/?p=742557
المناطق_عسير

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اتصالاً هاتفياً بـ”المحجاني” اطمئن من خلاله على صحته ومدى تحسن حالته الصحية ، بعد العملية الجراحية التي تم إجراؤها له وهي عملية زراعة كلى بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد تبرع أخيه له بكليته ، راجياً من الله تعالى له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية .

كما قام سعادة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وعدد من رؤساء بلديات المنطقة هذا اليوم الخميس 1440/10/17 هـ بزيارة لرئيس بلدية المجاردة عايض المحجاني في مقر إقامته بمدينة جدة للاطمئنان على صحته ،حيث تمنى الجميع لـ”المحجاني” الشفاء العاجل .

من جانبه عبّر رئيس بلدية المجاردة “عايض المحجاني” عن بالغ شكره وسعادته باتصال سمو الأمير وزيارة سعادة الأمين ورؤساء البلديات ، مقدراً لهم ما تكبدوه من عناء ومشقة السفر إلى جدة للاطمئنان عليه ومتابعة حالته الصحية ، مؤكداً أن هذه الزيارة لها بالغ الأثر في تحسن حالته الصحية .

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