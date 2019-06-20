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جامعة الباحة تعلن مواعيد القبول للمتقدمين والمتقدمات 

جامعة الباحة تعلن مواعيد القبول للمتقدمين والمتقدمات 

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جامعة الباحة تعلن مواعيد القبول للمتقدمين والمتقدمات 

جامعة الباحة تعلن مواعيد القبول للمتقدمين والمتقدمات 
http://almnatiq.net/?p=742560
المناطق-الباحة
تبدأ جامعة الباحة استقبال طلبات القبول لبرامج البكالوريوس للعام الجامعي 1440 / 1441هـ، عن طريق بوابة القبول الإلكتروني على موقع الجامعة bu.edu.sa بوابة القبول يوم الأحد القادم ٢٠ شوال ويستمر القبول حتى 30 شوال الجاري.
وأوضح سعادة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز الغامدي أن القبول يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات في ثلاث عشرة كلية بالمدينة الجامعية ومجمع كليات البنات ببهر ومجمع كليات البنات بشهبة والمحافظات.
كما أضاف سادة عميد القبول والتسجيل الدكتور خالد عمير الغامدي أن عملية القبول تتم من خلال حساب خاص لكل طالب وطالبة عبر بوابة القبول والتسجيل، ولا تتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات، كما أنه لا يتطلب أيضاً مراجعة العمادة، ولدى المتقدم فرصة تعديل الرغبات والبيانات خلال هذه الفترة، مع وجوب الحرص على ترتيب الرغبة حسب الأهمية بالنسبة للمتقدم أو المتقدمة وستكون وسيلة الاتصال الأساسية هي حساب المتقدم أو المتقدمة إضافة إلى رسائل عبر البريد الإلكتروني المدخل للمتقدم أو المتقدمة.
وأهاب الدكتور الغامدي بضرورة الدخول على بوابة القبول ومراجعة البيانات والرغبات المدخلة والتي يمكن التعديل عليها حتى فترة نهاية استقبال الطلبات المحددة ٣٠ من شوال . كما يمكن الاطلاع على البرامج المطروحة وشروط القبول والدليل المرئي للتسجيل واكمال الطلب. وأوضح الغامدي أن اعلان النتائج سيكون ٧ من ذي القعدة حيث يتسنى للمقبولين والمقبولات تأكيد قبولاتهم خلال ٧٢ ساعة. وسيتم اعلان الدفعات اللاحقة حال وجود مقاعد شاغرة. وأكد الغامدي على المتقدمين والمتقدمات لمن تقدموا لأكثر من جامعة ضرورة اختيار قبول واحد فقط حيث أن جامعة الباحة ترفع باستمرار بيانات المقبولين والمقبولات على خدمة ” مقبول” التي أتاحتها وزارة التعليم لضمان اشغال المقاعد المتاحة للقبول في جامعات المملكة وحتى لا يقوم أي متقدم أو متقدمة بحجز أكثر من مقعد في أكثر من جامعة، فعند حصول المتقدم على أكثر من فرصة تصله رسالة من خدمة ” مقبول” بضرورة الإبقاء على فرصة واحدة فقط. كما أكد على ضرورة مراجعة المتقدمين والمتقدمات من أمهات سعوديات أو خريجي المدارس العالمية الخارجية للعمادة للتأكد من صحة كامل مستنداتهم وإتاحة القبول لهم. وتمنى الغامدي التوفيق لكل المتقدمين والمتقدمات.

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