احدث الأخبار

النفيعي يتقلد رتبته الجديدة
أبرز المواد
 الجبير: مليشيا الحوثي لا تحترم أبسط حقوق الإنسان
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن بندر يطلع على مشروعات شركة الرياض القابضة
أبرز المواد
 فيديو صادم.. الكاميرات تفضح لصوصا يسرقون سوبر ماركت ويدهسون عماله في جازان
أبرز المواد
 حادث مروري يخلف 7 إصابات ويستنفر طوارئ مستشفى قيا العام
أبرز المواد
 نائب الرئيس اليمني: التصعيد الأخير للحوثيين يؤكد مستوى الدّعم والتّنسيق الإيراني
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا ستة أشهر
أبرز المواد
 وزير الحج والعمرة و السفير الأمريكي يبحثان الموضوعات المتعلقة بحجاج الولايات المتحدة
أبرز المواد
 جامعة الباحة تعلن مواعيد القبول للمتقدمين والمتقدمات 
أبرز المواد
 أمير عسير و”الحميدي” وعدد من رؤساء البلديات يطمئنون على “المحجاني” بعد إجرائه عملية جراحية
أبرز المواد
 شاهد .. الصور الأولى لإسقاط إيران الطائرة الأميركية المسيرة
أبرز المواد
 المالكي: إسقاط طائرة بدون طيار “مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جازان
أبرز المواد
النفيعي يتقلد رتبته الجديدة

النفيعي يتقلد رتبته الجديدة

أبرز المواد
الجبير: مليشيا الحوثي لا تحترم أبسط حقوق الإنسان

الجبير: مليشيا الحوثي لا تحترم أبسط حقوق الإنسان

أبرز المواد
الأمير فيصل بن بندر يطلع على مشروعات شركة الرياض القابضة

الأمير فيصل بن بندر يطلع على مشروعات شركة الرياض القابضة

أبرز المواد
فيديو صادم.. الكاميرات تفضح لصوصا يسرقون سوبر ماركت ويدهسون عماله في جازان

فيديو صادم.. الكاميرات تفضح لصوصا يسرقون سوبر ماركت ويدهسون عماله في جازان

أبرز المواد

حادث مروري يخلف 7 إصابات ويستنفر طوارئ مستشفى قيا العام

حادث مروري يخلف 7 إصابات ويستنفر طوارئ مستشفى قيا العام
http://almnatiq.net/?p=742571
المناطق_الطائف

استنفر حادث مروري وقع صباح اليوم، طوارئ مستشفى قيا العام جنوبي الطائف نتج عنه 7 إصابات بعضها صُنف بالحرجة بعد استقباله لهم.

وفور تلقي المستشفى البلاغ، تم إعلان الاستعداد التام للطواقم الطبية والتمريضية؛ ليتم استقبال الحالات المنقولة عن طريق الهلال الأحمر، واستكمال الإجراءات الإسعافية والطبية اللازمة لهم.

وبين المستشفى أن الحالات تراوحت إصاباتها بين الحرجة والمتوسطة، ولم تسجل أي حالات وفاة، وتم تقديم الإسعافات والخدمات العلاجية وتم تنويم بعض الحالات تحت الملاحظة وإحالة الحالات التي تستدعي التحويل لمستشفيات الطائف.

يشار إلى أن مستشفى قيا العام، يشهد العديد من الحالات الخطرة ومعظمها ناجمة عن حوادث الطرق، نتيجة الموقع الجغرافي الذي يقع به المستشفى على طريق الطائف – الباحة، والذي يربطه باتجاهات عدة.

روابط ذات صلة

النفيعي يتقلد رتبته الجديدة

النفيعي يتقلد رتبته الجديدة
الجبير: مليشيا الحوثي لا تحترم أبسط حقوق الإنسان

الجبير: مليشيا الحوثي لا تحترم أبسط حقوق الإنسان
الأمير فيصل بن بندر يطلع على مشروعات شركة الرياض القابضة

الأمير فيصل بن بندر يطلع على مشروعات شركة الرياض القابضة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*