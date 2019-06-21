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بالفيديو .. بائعون يوثقون امرأة في عمود ويشعلون النار تحت قدميها داخل سوق في المكسيك !

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بالفيديو .. بائعون يوثقون امرأة في عمود ويشعلون النار تحت قدميها داخل سوق في المكسيك !

بالفيديو .. بائعون يوثقون امرأة في عمود ويشعلون النار تحت قدميها داخل سوق في المكسيك !
http://almnatiq.net/?p=742580
المناطق_متابعات

قام عدد من البائعين في أحد الأسواق بوسط المكسيك بتوثيق امرأة في عمود بالحبال ووضع الأخشاب والكرتون تحت قدميها وإشعال النار ، مشيرين إلى أنها قامت بالسرقة .

وأظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية ، عدد من البائعين وهم يوثقون المرأة البالغة من العمر 27 عاماً والتي تدعى “ماريا” في العمود ، وذلك يوم الثلاثاء ، حيث ذكروا أنها قامت بالتقاط خضروات ولحوم من السوق وحاولت الهرب .

ووضع البائعون لوحة مكتوبة باللغة الإسبانية حول رقبة المرأة ودون عليها كلمة ” مشردة” .

وشوهدت أعمدة الدخان من خلال الفيديو وهي تتصاعد بعد إشعال النار أسفل قدم المرأة ، فيما تم إنقاذها بعد وصول رجال الشرطة ، وقام المسعفين بعلاج الحروق في قدميها .

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