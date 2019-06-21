كأنه وحش يزحف على الرمال.. شاهد: “تسونامي جليدي” يضرب شواطئ سيبريا في روسيا

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نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو يوثق ظاهرة غريبة في سيبريا بروسيا، بعد أن ضرب “تسونامي” من الجليد الشواطئ الرملية لنهر “ينيسي”.

وأوضحت الصحيفة، أن حدوث هذه الظاهرة الغريبة يدل على بدء موسم الصيف القصير في سيبريا شمالي روسيا، فيما وقف سكان مدينة دودينكا مذهولين يلتقطون الصور لكتل الجليد الضخمة التي كانت تجتاح الشاطئ.

وتغزو الكتل الجليدية العملاقة شاطئ النهر؛ بسبب ذوبان الجليد، وتصدّع تلك الكتل وتحركها نحو المصب باتجاه المحيط المتجمد الشمالي في شمال سيبيريا.

وأظهر الفيديو تراجع السكان خوفًا من كتل الجليد الضخمة التي يصل سمكها إلى 90 سنتيمترًا، ويمكن أن تتراكم على الشاطئ بارتفاع يصل إلى خمسة أمتار.