شاهد .. صور لم يسبق رؤيتها لهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة

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عثر أخصائيون في التوثيق كانوا اشتروا مجموعة من الأقراص المدمجة كانت تباع في تصفية أحد المنازل على 2400 صورة التقطت في موقع هجمات 11سبتمبر 2001 في نيويورك، والتي يطلق عليه اسم “الأرض صفر، أو Ground Zero” عقب وقوع تلك الهجمات في ذلك اليوم. – وفقا لـ “BBC”-

التقطها عامل بناء

ويبدو أن هذه الصور التقطها عامل بناء لم يكشف عن هويته بعد، كان يساعد في رفع أنقاض برجي مركز التجارة العالمي والمنطقة المحيطة به.

وكانت الأقراص بحالة سيئة، ولكن تم معالجتها واسترجاع الصور منها، وحمّل أخصائيوا التوثيق الصور في موقع فليكر.

وتشمل الألبومات الرقمية صورا لموقع الهجمات التقطت من الأرض ومن أعلى، وتظهر عمال البناء وهم منهمكون في عملهم والدمار الذي أصاب المباني القريبة من مكان برجي مركز التجارة العالمي.