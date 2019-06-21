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شاهد .. صور لم يسبق رؤيتها لهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة

شاهد .. صور لم يسبق رؤيتها لهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة
http://almnatiq.net/?p=742589
المناطق_وكالات

عثر أخصائيون في التوثيق كانوا اشتروا مجموعة من الأقراص المدمجة كانت تباع في تصفية أحد المنازل على 2400 صورة التقطت في موقع هجمات 11سبتمبر 2001 في نيويورك، والتي يطلق عليه اسم “الأرض صفر، أو Ground Zero” عقب وقوع تلك الهجمات في ذلك اليوم. – وفقا لـ “BBC”-

التقطها عامل بناء

ويبدو أن هذه الصور التقطها عامل بناء لم يكشف عن هويته بعد، كان يساعد في رفع أنقاض برجي مركز التجارة العالمي والمنطقة المحيطة به.

وكانت الأقراص بحالة سيئة، ولكن تم معالجتها واسترجاع الصور منها، وحمّل أخصائيوا التوثيق الصور في موقع فليكر.

وتشمل الألبومات الرقمية صورا لموقع الهجمات التقطت من الأرض ومن أعلى، وتظهر عمال البناء وهم منهمكون في عملهم والدمار الذي أصاب المباني القريبة من مكان برجي مركز التجارة العالمي.

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