مقتل وجرح 18 من مليشيا الحوثي في كمين للجيش بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع

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قُتل وجُرح 18من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في كمين لمقاتلين من الجيش اليمني بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع في جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري بحسب ما ذكره موقع / سبتمبر / الإلكتروني الحكومي اليمني ” إن مقاتلين من الجيش استدرجوا مجموعة من عناصر المليشيا كانت تحاول التسلل باتجاه موقع الخلل والحمراء شمالي منطقة مريس وباغتتها بهجوم مفاجئ أسفر عن مصرع عشرة من عناصر المليشيا وجرح ثمانية آخرين فيما لاذ الباقون بالفرار”.