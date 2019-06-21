احدث الأخبار

شاهد .. صور لم يسبق رؤيتها لهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة
أبرز المواد
 إنذارات مبكرة من “الأرصاد”: أمطار رعدية على هذه المناطق
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يزور المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن
أبرز المواد
 مقتل وجرح 18 من مليشيا الحوثي في كمين للجيش بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع
أبرز المواد
 بالفيديو .. بائعون يوثقون امرأة في عمود ويشعلون النار تحت قدميها داخل سوق في المكسيك !
أبرز المواد
 كأنه وحش يزحف على الرمال.. شاهد: “تسونامي جليدي” يضرب شواطئ سيبريا في روسيا
أبرز المواد
 النفيعي يتقلد رتبته الجديدة
أبرز المواد
 الجبير: مليشيا الحوثي لا تحترم أبسط حقوق الإنسان
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن بندر يطلع على مشروعات شركة الرياض القابضة
أبرز المواد
 فيديو صادم.. الكاميرات تفضح لصوصا يسرقون سوبر ماركت ويدهسون عماله في جازان
أبرز المواد
 حادث مروري يخلف 7 إصابات ويستنفر طوارئ مستشفى قيا العام
أبرز المواد
 نائب الرئيس اليمني: التصعيد الأخير للحوثيين يؤكد مستوى الدّعم والتّنسيق الإيراني
أبرز المواد
شاهد .. صور لم يسبق رؤيتها لهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة

شاهد .. صور لم يسبق رؤيتها لهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة

أبرز المواد
إنذارات مبكرة من “الأرصاد”: أمطار رعدية على هذه المناطق

إنذارات مبكرة من “الأرصاد”: أمطار رعدية على هذه المناطق

أبرز المواد
وزير الدولة للشؤون الخارجية يزور المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن

وزير الدولة للشؤون الخارجية يزور المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن

أبرز المواد
مقتل وجرح 18 من مليشيا الحوثي في كمين للجيش بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع

مقتل وجرح 18 من مليشيا الحوثي في كمين للجيش بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع

أبرز المواد

مقتل وجرح 18 من مليشيا الحوثي في كمين للجيش بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع

مقتل وجرح 18 من مليشيا الحوثي في كمين للجيش بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع
http://almnatiq.net/?p=742590
المناطق_واس

قُتل وجُرح 18من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في كمين لمقاتلين من الجيش اليمني بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع في جنوب اليمن.
وقال مصدر عسكري بحسب ما ذكره موقع / سبتمبر / الإلكتروني الحكومي اليمني ” إن مقاتلين من الجيش استدرجوا مجموعة من عناصر المليشيا كانت تحاول التسلل باتجاه موقع الخلل والحمراء شمالي منطقة مريس وباغتتها بهجوم مفاجئ أسفر عن مصرع عشرة من عناصر المليشيا وجرح ثمانية آخرين فيما لاذ الباقون بالفرار”.

روابط ذات صلة

شاهد .. صور لم يسبق رؤيتها لهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة

شاهد .. صور لم يسبق رؤيتها لهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة
إنذارات مبكرة من “الأرصاد”: أمطار رعدية على هذه المناطق

إنذارات مبكرة من “الأرصاد”: أمطار رعدية على هذه المناطق
وزير الدولة للشؤون الخارجية يزور المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن

وزير الدولة للشؤون الخارجية يزور المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*