احدث الأخبار

وزير الدولة للشؤون الخارجية يزور المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن
أبرز المواد
 مقتل وجرح 18 من مليشيا الحوثي في كمين للجيش بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع
أبرز المواد
 بالفيديو .. بائعون يوثقون امرأة في عمود ويشعلون النار تحت قدميها داخل سوق في المكسيك !
أبرز المواد
 كأنه وحش يزحف على الرمال.. شاهد: “تسونامي جليدي” يضرب شواطئ سيبريا في روسيا
أبرز المواد
 النفيعي يتقلد رتبته الجديدة
أبرز المواد
 الجبير: مليشيا الحوثي لا تحترم أبسط حقوق الإنسان
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن بندر يطلع على مشروعات شركة الرياض القابضة
أبرز المواد
 فيديو صادم.. الكاميرات تفضح لصوصا يسرقون سوبر ماركت ويدهسون عماله في جازان
أبرز المواد
 حادث مروري يخلف 7 إصابات ويستنفر طوارئ مستشفى قيا العام
أبرز المواد
 نائب الرئيس اليمني: التصعيد الأخير للحوثيين يؤكد مستوى الدّعم والتّنسيق الإيراني
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا ستة أشهر
أبرز المواد
 وزير الحج والعمرة و السفير الأمريكي يبحثان الموضوعات المتعلقة بحجاج الولايات المتحدة
أبرز المواد
وزير الدولة للشؤون الخارجية يزور المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن

وزير الدولة للشؤون الخارجية يزور المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن

أبرز المواد
مقتل وجرح 18 من مليشيا الحوثي في كمين للجيش بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع

مقتل وجرح 18 من مليشيا الحوثي في كمين للجيش بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع

أبرز المواد
بالفيديو .. بائعون يوثقون امرأة في عمود ويشعلون النار تحت قدميها داخل سوق في المكسيك !

بالفيديو .. بائعون يوثقون امرأة في عمود ويشعلون النار تحت قدميها داخل سوق في المكسيك !

أبرز المواد
كأنه وحش يزحف على الرمال.. شاهد: “تسونامي جليدي” يضرب شواطئ سيبريا في روسيا

كأنه وحش يزحف على الرمال.. شاهد: “تسونامي جليدي” يضرب شواطئ سيبريا في روسيا

أبرز المواد

وزير الدولة للشؤون الخارجية يزور المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن

وزير الدولة للشؤون الخارجية يزور المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن
http://almnatiq.net/?p=742593
المناطق_الرياض

قام معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم بزيارة المعهد الملكي للخدمات المتحدة في العاصمة البريطانية لندن.
وقدٌم معاليه أثناء لقائه أعضاء المعهد شرحاً وافياً لموقف المملكة العربية السعودية من مجمل القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها استمرار التصرفات الإيرانية العدوانية التي كان آخرها عملية استهداف ناقلات النفط في خليج عمان.
كما تناول معاليه الأوضاع في اليمن، ولفت إلى أن تصريح برنامج الغذاء العالمي بأنه سيعلق تقديم المساعدات هناك بسبب تصرفات جماعة الحوثي، يبيٌن مدى عدم احترام المليشيا الحوثية المدعومة من إيران للقوانين والأعراف الدولية ويؤكد عدم احترامها لأبسط حقوق الإنسان.

روابط ذات صلة

مقتل وجرح 18 من مليشيا الحوثي في كمين للجيش بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع

مقتل وجرح 18 من مليشيا الحوثي في كمين للجيش بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع
بالفيديو .. بائعون يوثقون امرأة في عمود ويشعلون النار تحت قدميها داخل سوق في المكسيك !

بالفيديو .. بائعون يوثقون امرأة في عمود ويشعلون النار تحت قدميها داخل سوق في المكسيك !
كأنه وحش يزحف على الرمال.. شاهد: “تسونامي جليدي” يضرب شواطئ سيبريا في روسيا

كأنه وحش يزحف على الرمال.. شاهد: “تسونامي جليدي” يضرب شواطئ سيبريا في روسيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*