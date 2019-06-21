سوري يواجه الإعدام بعد تورطه بخطف آخر في ماليزيا

المناطق_سعد آل حسين

وجهت المحكمة المتخصصة في جرائم النفس بولاية بينانج بماليزيا اليوم إدانة مهاجر سوري الجنسية يبلغ من العمر 31 عاماً على خلفية اختطاف مهاجر آخر من بني جلدته ويحمل نفس اسمه “ماهر ” منتصف رمضان الماضي ، وطلب فدية تبلغ 100 ألف رنجت ماليزي للإفراج عنه .

ورفضت المحكمة الكشف عن الاسم الكامل للمتهم واكتفت بنشر اسمه الأول حيث يدعى الخاطف “ماهر” كما هو الحال بالنسبة للضحية. وقالت المحكمة إن المتهم قام باختطاف الضحية في يوم الخميس 6 يونيو خلف مطعم عربي في شارع “تانجونغ وكونغ” حوالي الساعة 3.30 مساءً، ووجهت إليه التهمة تحت البند 3(1) من قانون الاختطاف لعام 1961، والذي يعرضه لعقوبة السجن المؤبد أو الإعدام في حال إثبات التهمة.