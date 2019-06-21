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الأرصاد : طقس حار الى شديد الحرارة مصحوب برياح نشطة على عدة مناطق

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الأرصاد : طقس حار الى شديد الحرارة مصحوب برياح نشطة على عدة مناطق

الأرصاد : طقس حار الى شديد الحرارة مصحوب برياح نشطة على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=742605
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- طقس حار الى شديد الحرارة مصحوب برياح نشطة على (منطقة مكة المكرمة وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على شمال ووسط وشرق المملكة في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، عسير تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الباحة) .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمرشمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

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