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واشنطن تؤكد التزام المجتمع الدولي بمقررات الحل السياسي في اليمن

واشنطن تؤكد التزام المجتمع الدولي بمقررات الحل السياسي في اليمن
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المناطق _ عدن

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل التزام المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بدعم الشرعية اليمنية تنفيذ مخرجات الحوار وتحقيق السلام وفق ماقررته مرجعيات الحل السياسي في اليمن والقرارات الأممية.
جاء هذا خلال لقاء جمع السفير الأمريكي في عدن مع وزير الدولة اليمني لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني.
واستعرض الوزيراليمني خلال اللقاء برامج تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تنفذها الحكومة في بلاده على كافة المستويات، كما شدد على ضرورة دعم جهود تنفيذ مخرجات الحوار وتعزيز المصالحة والسلام في المجتمعات المحلية، وتهيئة مؤسسات الدولة وفقاً للشكل الاتحادي للدولة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وقال المسؤول اليمني، إن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران عملت على إعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والقضاء على آمال اليمنيين في بناء الدولة المدنية، بينما تعمل القيادة والحكومة الشرعية وبجيشها الوطني على إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وبناء اليمن الاتحادي الجديد.

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