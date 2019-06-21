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الحكومة اليمنية والولايات المتحدة تبحثان جهود التصدي للدور التخريبي الإيراني

الحكومة اليمنية والولايات المتحدة تبحثان جهود التصدي للدور التخريبي الإيراني

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الحكومة اليمنية والولايات المتحدة تبحثان جهود التصدي للدور التخريبي الإيراني

الحكومة اليمنية والولايات المتحدة تبحثان جهود التصدي للدور التخريبي الإيراني
http://almnatiq.net/?p=742611
المناطق _ عدن

قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، إنه بحث مع السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل، الذي زار عدن أمس الخميس- جهود التصدي للدور التخريبي الإيراني في اليمن بشكل خاص والمنطقة بشكل عام عبر استغلال إيران لأدواتها في البلاد، ممثلة في جماعة الحوثي الارهابية من خلال الانقلاب على الشرعية وتحويل اليمن إلى منطلق لتهديد دول الجوار والملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وأشاد المسؤول اليمني، في مؤتمر صحافي بعدن، بموقف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الداعم للحكومة اليمنية الشرعية، وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي الارهابية المدعومة من إيران.
وجدد رئيس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- التأكيد على تمسك الحكومة اليمنية الشرعية بتصحيح مسار الوصول للسلام في اليمن، كما أكد على أهمية زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومدى العلاقات الوطيدة والمتينة التي تربط البلدين ، وذلك في إطار مشاركة الإمارات في تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية لإنهاء انقلاب الحوثي على الشرعية.
وشدد عبد الملك، على ضرورة تعزيز عمل كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بمختلف المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية، ضمن غرفة عمليات مشتركة تحت إشرافها وبدعم وإسناد من قوات التحالف العربي.

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