مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يحتفي بمرشح المملكة لعضوية لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

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أقام معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء أمس بمقر الوفد في نيويورك، حفل استقبال على شرف مرشح المملكة العربية السعودية لعضوية لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، عضو مجلس هيئة حقوق الانسان الدكتور سعيد بن علي الشواف، وذلك بحضور جمع من المندوبين الدائمين، ونواب المندوبين، ورؤساء وخبراء اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية لدى الأمم المتحدة، وأعضاء الوفد الدائم للمملكة.

وأعرب معالي السفير المعلمي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة عن شكره وتقديره للدول الشقيقة والصديقة التي دعمت مرشح المملكة، متمنياً التوفيق للدكتور الشواف في الانتخابات التي ستجري صباح اليوم.

وأشاد المعلمي بما يتمتع به الدكتور الشواف من خبرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان تؤهله لتقديم إضافة مميزة لعضوية اللجنة التي سيمثلها، معرباً عن فخره واعتزازه بترشيح شخصية سعودية لعضوية لجنة مهمة كهذه في هذا المحفل الدولي.

ووجه معاليه الشكر لرئيسة قسم الترشيحات السكرتير ثاني سارة الحسيني، على جهودها المميزة في تقديم الدعم اللازم لمرشح المملكة في هذه الانتخابات على وجه الخصوص وفي مجمل عملها في الوفد الدائم الذي تغادره بعد سنوات طويلة أمضتها في خدمة وطنها على أكمل وجه، متمنيا لها التوفيق في مستقبلها الوظيفي.

الجدير بالذكر أن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري هي هيئة مستقلة من الخبراء ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من جانب دولها الأطراف ومقرها في مدينة جنيف السويسرية حيث مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتلزم لجنة القضاء على التمييز العنصري جميع الدول الأطراف بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال حقوق الإنسان فيها، وتقوم الدول بتقديم تقرير أولي بعد سنة من انضمامها إلى الاتفاقية، ثم تقدم تقريراً كل سنتين، وتقوم اللجنة بمراجعة هذه التقارير وموافاة الدولة الأطراف بمرئياتها وملاحظتها وتوصياتها عليها.