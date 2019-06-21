احدث الأخبار

المرصد السوري : ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الجوية لقوات النظام السوري في ريف إدلب إلى 25 شخصاً بينهم 8 أطفال
أبرز المواد
 أسعار الذهب تتجاوز 1400 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر 2013
أبرز المواد
 مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يحتفي بمرشح المملكة لعضوية لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
أبرز المواد
 التحالف :عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة لإحباط أعمال إرهابية وشيكة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية باستخدام قوارب مفخخة
أبرز المواد
 سمو نائب وزير الدفاع يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية والولايات المتحدة تبحثان جهود التصدي للدور التخريبي الإيراني
أبرز المواد
 واشنطن تؤكد التزام المجتمع الدولي بمقررات الحل السياسي في اليمن
أبرز المواد
 الأرصاد : طقس حار الى شديد الحرارة مصحوب برياح نشطة على عدة مناطق
أبرز المواد
 سوري يواجه الإعدام بعد تورطه بخطف آخر في ماليزيا
أبرز المواد
 شاهد .. صور لم يسبق رؤيتها لهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة
أبرز المواد
 إنذارات مبكرة من “الأرصاد”: أمطار رعدية على هذه المناطق
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يزور المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن
أبرز المواد
المرصد السوري : ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الجوية لقوات النظام السوري في ريف إدلب إلى 25 شخصاً بينهم 8 أطفال

المرصد السوري : ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الجوية لقوات النظام السوري في ريف إدلب إلى 25 شخصاً بينهم 8 أطفال

أبرز المواد
أسعار الذهب تتجاوز 1400 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر 2013

أسعار الذهب تتجاوز 1400 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر 2013

أبرز المواد
مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يحتفي بمرشح المملكة لعضوية لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يحتفي بمرشح المملكة لعضوية لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

أبرز المواد
التحالف :عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة لإحباط أعمال إرهابية وشيكة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية باستخدام قوارب مفخخة

التحالف :عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة لإحباط أعمال إرهابية وشيكة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية باستخدام قوارب مفخخة

أبرز المواد

مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يحتفي بمرشح المملكة لعضوية لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يحتفي بمرشح المملكة لعضوية لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
http://almnatiq.net/?p=742621
المناطق - الرياض

أقام معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء أمس بمقر الوفد في نيويورك، حفل استقبال على شرف مرشح المملكة العربية السعودية لعضوية لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، عضو مجلس هيئة حقوق الانسان الدكتور سعيد بن علي الشواف، وذلك بحضور جمع من المندوبين الدائمين، ونواب المندوبين، ورؤساء وخبراء اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية لدى الأمم المتحدة، وأعضاء الوفد الدائم للمملكة.
وأعرب معالي السفير المعلمي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة عن شكره وتقديره للدول الشقيقة والصديقة التي دعمت مرشح المملكة، متمنياً التوفيق للدكتور الشواف في الانتخابات التي ستجري صباح اليوم.
وأشاد المعلمي بما يتمتع به الدكتور الشواف من خبرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان تؤهله لتقديم إضافة مميزة لعضوية اللجنة التي سيمثلها، معرباً عن فخره واعتزازه بترشيح شخصية سعودية لعضوية لجنة مهمة كهذه في هذا المحفل الدولي.
ووجه معاليه الشكر لرئيسة قسم الترشيحات السكرتير ثاني سارة الحسيني، على جهودها المميزة في تقديم الدعم اللازم لمرشح المملكة في هذه الانتخابات على وجه الخصوص وفي مجمل عملها في الوفد الدائم الذي تغادره بعد سنوات طويلة أمضتها في خدمة وطنها على أكمل وجه، متمنيا لها التوفيق في مستقبلها الوظيفي.
الجدير بالذكر أن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري هي هيئة مستقلة من الخبراء ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من جانب دولها الأطراف ومقرها في مدينة جنيف السويسرية حيث مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتلزم لجنة القضاء على التمييز العنصري جميع الدول الأطراف بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال حقوق الإنسان فيها، وتقوم الدول بتقديم تقرير أولي بعد سنة من انضمامها إلى الاتفاقية، ثم تقدم تقريراً كل سنتين، وتقوم اللجنة بمراجعة هذه التقارير وموافاة الدولة الأطراف بمرئياتها وملاحظتها وتوصياتها عليها.

روابط ذات صلة

المرصد السوري : ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الجوية لقوات النظام السوري في ريف إدلب إلى 25 شخصاً بينهم 8 أطفال

المرصد السوري : ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الجوية لقوات النظام السوري في ريف إدلب إلى 25 شخصاً بينهم 8 أطفال
أسعار الذهب تتجاوز 1400 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر 2013

أسعار الذهب تتجاوز 1400 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر 2013
التحالف :عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة لإحباط أعمال إرهابية وشيكة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية باستخدام قوارب مفخخة

التحالف :عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة لإحباط أعمال إرهابية وشيكة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية باستخدام قوارب مفخخة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*