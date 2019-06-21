ارتفعت حصيلة قتلى الغارات الجوية التي شنتها قوات النظام السوري على منطقة المسطومة بريف إدلب الجنوبي في سورية أمس الخميس إلى 25 شخصًا بينهم 8 أطفال.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أن عدد القتلى لا يزال مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى ضمن مناطق متفرقة تعرضت للقصف الجوي في ريفي إدلب وحماة.
المرصد السوري : ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الجوية لقوات النظام السوري في ريف إدلب إلى 25 شخصاً بينهم 8 أطفال
ارتفعت حصيلة قتلى الغارات الجوية التي شنتها قوات النظام السوري على منطقة المسطومة بريف إدلب الجنوبي في سورية أمس الخميس إلى 25 شخصًا بينهم 8 أطفال.
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